Глава ГКНБ К.Ташиев посетил А.Атамбаева
Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камычбек Ташиев сегодня посетил следственно-арестованного бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе посещения глава спецслужб ознакомился с условием содержания А.Атамбаева и состоянием его здоровья.
В свою очередь, А.Атамбаев отметил, что не имеет жалобы на условие содержания и действия сотрудников СИЗО, кроме состояния своего здоровья.
Ташиев поручил соответствующим службам провести тщательное обследование состояния здоровья Атамбаева, по итогам которого при необходимости принятия решения о его госпитализации в медицинском учреждении.
Источник: Кабар
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