Глава ГКНБ К.Ташиев посетил А.Атамбаева

Глава ГКНБ К.Ташиев посетил А.Атамбаева

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камычбек Ташиев сегодня посетил следственно-арестованного бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе посещения глава спецслужб ознакомился с условием содержания А.Атамбаева и состоянием его здоровья.

В свою очередь, А.Атамбаев отметил, что не имеет жалобы на условие содержания и действия сотрудников СИЗО, кроме состояния своего здоровья.

Ташиев поручил соответствующим службам провести тщательное обследование состояния здоровья Атамбаева, по итогам которого при необходимости принятия решения о его госпитализации в медицинском учреждении.

Источник: Кабар