ГКНБ задержал главу "Бишкекглавархитектуры" Асхата Тулебердиева

Сообщается, что установлены факты незаконных проведенных торгов по предоставлению прав временного пользования земельными участками в Бишкеке.

По факту коррупции задержан начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии Бишкека. Об этом сообщает ГКНБ.

Сообщается, что установлены факты незаконных проведенных торгов по предоставлению прав временного пользования земельными участками в Бишкеке.

"Установлено, что в 2017 году отдельными должностными лицами мэрии Бишкека, Управления земельных ресурсов и МП "Бишкекглавархитектура" мэрии Бишкека, преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами, проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем", - сообщили в госкомитете.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 24 декабря 2020 года по факту коррупции задержаны начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии Бишкека Т. А. Т. и фиктивный участник торгов З. М. М.

Отметим, главой "Бишкекглавархитектуры" является Асхат Темирбекович Тулебердиев.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 319 "Коррупция" УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Источник: Кактус