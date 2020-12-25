Сообщается, что установлены факты незаконных проведенных торгов по предоставлению прав временного пользования земельными участками в Бишкеке.
По факту коррупции задержан начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии Бишкека. Об этом сообщает ГКНБ.
Сообщается, что установлены факты незаконных проведенных торгов по предоставлению прав временного пользования земельными участками в Бишкеке.
"Установлено, что в 2017 году отдельными должностными лицами мэрии Бишкека, Управления земельных ресурсов и МП "Бишкекглавархитектура" мэрии Бишкека, преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами, проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем", - сообщили в госкомитете.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 24 декабря 2020 года по факту коррупции задержаны начальник МП "Бишкекглавархитектура" мэрии Бишкека Т. А. Т. и фиктивный участник торгов З. М. М.
Отметим, главой "Бишкекглавархитектуры" является Асхат Темирбекович Тулебердиев.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 319 "Коррупция" УК КР.
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
Источник: Кактус
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!