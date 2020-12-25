В Кыргызстане принимают меры по предотвращению завоза нового штамма COVID-19

На границах усилены санитарно-эпидемиологический контроль и другие меры безопасности.
Профильные госорганы принимают меры по предотвращению завоза нового штамма коронавирусной инфекции в Кыргызстан. По итогам рассмотрения данного вопроса Республиканский оперативный штаб поручил обеспечить соответствующие меры безопасности.
Ответственным государственным структурам поручено тесно взаимодействовать с уполномоченными органами других государств, в том числе со странами, с которыми имеются прямые транспортные сообщения, по вопросам распространения, диагностики и лечения нового штамма коронавирусной инфекции, а также в целях своевременного реагирования и обеспечения безопасности населения.
На границах усилены санитарно-эпидемиологический контроль и другие меры безопасности.
По итогам заседания Республиканского штаба профильным органам поручено принять меры по оптимизации расходов организаций здравоохранения до конца текущего года в целях максимального покрытия и недопущения кредиторских задолженностей по медикаментам и питанию в организациях здравоохранения.
Источник: Вести.кж
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