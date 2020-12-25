Печатавшая учебники типография намерена подать в суд на Министерство образования

Мы согласились за свой счет исправить ошибки, но нас оштрафовали. Нам выплатили неполную сумму денег.
Типография намерена подать в суд на Министерство образования. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Ассоциации полиграфистов Кочконбай Торокулов.
По его словам, в ноябре 2019 года типография выиграла тендер Минобразования на тиражирование школьных учебников. Однако в электронном варианте книг он обнаружил грамматические ошибки. Для издательской доработки Минобразования и типография продлили договор на месяц. Однако при проверке Генпрокуратура выявила нарушение и выписала штраф в размере свыше 2 миллионов сомов.
«Мы согласились за свой счет исправить ошибки, но нас оштрафовали. Нам выплатили неполную сумму денег. Мы обратились с письмом к Генпрокурору, однако наше дело он опять же направил к тем сотрудникам главного надзорного органа, которые нас оштрафовали. Мы объяснили, что в книгах были ошибки, и договор о продлении есть, однако по мнению работников прокуратуры мы должны были печатать в срок вне зависимости от того, есть там ошибки или нет», — рассказал он.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!