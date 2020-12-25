Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 28

С января кыргызстанцы смогут получать справки ГРС в ускоренном порядке

Прейскурант согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.

Государственная регистрационная служба утвердила прейскурант на срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и об актах гражданского состояния, сообщили в пресс-службе ГРС.

Стоимость справки — 156 сомов.

Сроки получения справок:

  1. о принадлежности к гражданству КР — не более двух рабочих дней;
  2. о количестве зарегистрированных граждан по определенному адресу — не более двух рабочих часов;
  3. о наличии действительного национального паспорта КР — не более двух часов;
  4. о записи актов гражданского состояния — не более трех рабочих дней.

Прейскурант согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.

Источник: Спутник.кж

 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить