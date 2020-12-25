С января кыргызстанцы смогут получать справки ГРС в ускоренном порядке

Прейскурант согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.
Государственная регистрационная служба утвердила прейскурант на срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и об актах гражданского состояния, сообщили в пресс-службе ГРС.
Стоимость справки — 156 сомов.
Сроки получения справок:
- о принадлежности к гражданству КР — не более двух рабочих дней;
- о количестве зарегистрированных граждан по определенному адресу — не более двух рабочих часов;
- о наличии действительного национального паспорта КР — не более двух часов;
- о записи актов гражданского состояния — не более трех рабочих дней.
Прейскурант согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.
Источник: Спутник.кж
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