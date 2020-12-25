С января кыргызстанцы смогут получать справки ГРС в ускоренном порядке

Прейскурант согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.

Государственная регистрационная служба утвердила прейскурант на срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и об актах гражданского состояния, сообщили в пресс-службе ГРС.

Стоимость справки — 156 сомов.

Сроки получения справок:

о принадлежности к гражданству КР — не более двух рабочих дней; о количестве зарегистрированных граждан по определенному адресу — не более двух рабочих часов; о наличии действительного национального паспорта КР — не более двух часов; о записи актов гражданского состояния — не более трех рабочих дней.

Прейскурант согласован с Государственным агентством антимонопольного регулирования и будет введен в действие с 4 января 2021 года.

Источник: Спутник.кж