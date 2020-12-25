(Фото) В Бишкеке могут открыть 30 новых маршрутов общественного транспорта

В мэрии планируют запустить их при помощи заключения соглашения государственно-частного партнерства.

В Бишкеке обсуждают введение новых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, по поручению и. о. мэра Балбака Тулобаева транспортники столицы разработали проект открытия 30 новых схем движения пассажирского транспорта.

В мэрии планируют запустить их при помощи заключения соглашения государственно-частного партнерства. Предполагается привлечение инвесторов с 350 автобусами на газе или электричестве вместимостью не менее 75 пассажиров, а также адаптированные к перевозке лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Данное решение позволит увеличить среднесуточный выход на линию до 659 автобусов, повысить безопасность перевозки пассажиров, увеличить пропускную способность центральных улиц, обеспечит сокращение уровня выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом за счет замены старых и изношенных микроавтобусов на новые автобусы», — отметили в мэрии.

Сегодня автобусный парк муниципалитета (МП «БПАТП») обслуживает горожан по 11 маршрутам со средним ежедневным выходом на линию до 135 единиц автобусов.

Источник: 24.кж