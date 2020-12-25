Кыргызстанцам после праздника все же добавят один выходной день - 8 января
В правительстве подтвердили, что сейчас готовится соответствующее решение
В Кыргызстане 8 января будет объявлен выходным днем. Об этом Vesti.kg сообщили в аппарате правительства.
В кабмине добавили, что в настоящее время готовится соответствующее решение.
Между тем в пресс-службе Министерства труда и соцразвития Vesti.kg не удалось подтвердить эту информацию, несмотря на то, что накануне и.о. премьер-министра Артем Новиков на заседании Совета безопасности сообщил о дополнительном выходном дне.
- Мы вам сообщим позже, обязательно получите рассылку,- ответили в пресс-службе МТСР и бросили трубку
Источник: vesti.kg
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