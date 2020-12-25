Кыргызстанцам после праздника все же добавят один выходной день - 8 января

Кыргызстанцам после праздника все же добавят один выходной день - 8 января

В правительстве подтвердили, что сейчас готовится соответствующее решение

В Кыргызстане 8 января будет объявлен выходным днем. Об этом Vesti.kg сообщили в аппарате правительства.

В кабмине добавили, что в настоящее время готовится соответствующее решение.

Между тем в пресс-службе Министерства труда и соцразвития Vesti.kg не удалось подтвердить эту информацию, несмотря на то, что накануне и.о. премьер-министра Артем Новиков на заседании Совета безопасности сообщил о дополнительном выходном дне.

- Мы вам сообщим позже, обязательно получите рассылку,- ответили в пресс-службе МТСР и бросили трубку

Источник: vesti.kg