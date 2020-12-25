(Видео) В Кыргызстане театральную постановку сказки для детей покажут онлайн в прямом эфире

Фонд Capacity Building впервые представит в Кыргызстане в прямом эфире театральную постановку сказки.

Фонд Capacity Building впервые представит в Кыргызстане в прямом эфире театральную постановку сказки, созданной по истории детской книги "Мальчик, который говорил с Землей". Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Показ состоится в прямом эфире 26 декабря в 19:30 на каналах Capacity Building Foundation в YouTube и Facebook.

На создание театральной постановки вдохновила книга для детей "Мальчик, который говорил с Землей". Она была переведена на кыргызский язык в начале 2020 года при поддержке программы "Перевод книг" посольства США в Кыргызстане. Книга получила Премию независимых книгоиздателей за детские книги с иллюстрациями (для всех возрастов). Ее автором является американский фотограф Крис Буркард, а иллюстрация принадлежит художнику Disney Interactive Дэвиду Макклеллану.

"К сожалению, в связи с распространением вируса были закрыты многие культурные площадки - театры, музеи. Для того чтобы заполнить этот пробел, появилась идея создать и показать сказку онлайн для детей и их родителей. Она основана на истории книги, которую нам посчастливилось перевести на кыргызский язык и передать в библиотеки страны в начале этого года, - рассказывает Нэлля Джаманбаева, исполнительный директор фонда Capacity Building. - История сказки "Мальчик, который говорил с Землей" повествует о мальчике, который ищет счастье. Он разговаривает с Землей и просит ее подсказать, где найти его. Земля отправляет мальчика в путешествие по разным уголкам с уникальной природой, которыми она гордится. Он путешествует по этим местам, но понимает, что счастье найти труднее, чем он ожидал. Концовка у истории поучительная и философская. Присоединяйтесь к прямой трансляции, чтобы узнать, чем она закончилась! Также мы выражаем благодарность школе "Билимкана" за техническую поддержку. Помимо театральной постановки, в период разгара пандемии мы запустили образовательный сайт для детей. Я горжусь тем, что благодаря проекту мы провели много бесплатных онлайн-занятий для детей и их родителей в разных сферах. Также на нем доступны видеоуроки по разным направлениям - от рисования до программирования".

Прямая трансляция будет доступна 26 декабря с 19:30 по ссылке.

Книга издана в рамках программы "Перевод книг" посольства США в Кыргызстане. Целью программы является развитие культуры и образования посредством поддержки издательских инициатив.

Источник: Кактус