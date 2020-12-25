Фото - Дочерняя компания ОАО "МАМ" ЗАО "Компания Манас Менеджмент" стала дипломантом престижной премии СНГ в области качества продукции и услуг

Бишкек, "Саясат. kg". 22 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась церемония награждения победителей 7-го конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

Дочерняя компания ОАО «Международный аэропорт «Манас» ЗАО «Компания Манас Менеджмент» стала дипломантом престижной премии Содружества Независимых Государств в области качества продукции и услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

22 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась церемония награждения победителей 7-го конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

ЗАО «КММ» получило высокую оценку своей деятельности от экспертов отрасли. Это подтверждает значительный общий темп развития и высокий уровень предоставляемых услуг и сервисов.

Стоит отметить, что определение победителей конкурса осуществляется в 2 этапа:

- по результатам оценки участников конкурса национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации (Центром по стандартизации и метрологии при МЭ КР);

- путем проведения экспертизы представленных материалов и на местах с применением оценки в баллах. Для выполнения работ по второму этапу Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации утверждаются составы экспертных комиссий в составе 2-х экспертов другого государства (перекрестно) с учетом их географического положения.

Участие в премии СНГ позволяет организациям выявить области для улучшения путем самооценки и совершенствовать деятельность, повышать культуру качества, повышать качество продукции, конкурентоспособность и экспортный потенциал организаций.

Конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг учрежден в соответствии с Решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 25 ноября 2005 года.