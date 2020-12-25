Бишкек, "Саясат. kg". 22 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась церемония награждения победителей 7-го конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.
Дочерняя компания ОАО «Международный аэропорт «Манас» ЗАО «Компания Манас Менеджмент» стала дипломантом престижной премии Содружества Независимых Государств в области качества продукции и услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании.
22 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась церемония награждения победителей 7-го конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.
ЗАО «КММ» получило высокую оценку своей деятельности от экспертов отрасли. Это подтверждает значительный общий темп развития и высокий уровень предоставляемых услуг и сервисов.
Стоит отметить, что определение победителей конкурса осуществляется в 2 этапа:
- по результатам оценки участников конкурса национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации (Центром по стандартизации и метрологии при МЭ КР);
- путем проведения экспертизы представленных материалов и на местах с применением оценки в баллах. Для выполнения работ по второму этапу Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации утверждаются составы экспертных комиссий в составе 2-х экспертов другого государства (перекрестно) с учетом их географического положения.
Участие в премии СНГ позволяет организациям выявить области для улучшения путем самооценки и совершенствовать деятельность, повышать культуру качества, повышать качество продукции, конкурентоспособность и экспортный потенциал организаций.
Конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг учрежден в соответствии с Решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 25 ноября 2005 года.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!