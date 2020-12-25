Более 70 % россиян выступают против ввоза трудовых мигрантов

По последним данным, сфера строительства испытывает дефицит кадров.

Россияне не поддерживают предложение Минстроя о ввозе трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. К такому выводу пришел аналитический центр сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом сообщает издание media-mig.ru.

Аналитики сервиса опросили представителей 200 российских строительных компаний и 1600 соискателей. Против ввоза трудовых мигрантов выступают более 70 % россиян. Свое мнение многие объяснили тем, что рабочие места могли бы занять граждане России, если работодатели предложат им подходящие условия: достойную оплату труда и социальные гарантии по Трудовому кодексу. Однако пока рынок труда перенасыщен мигрантами, согласными на менее привлекательные условия, работодатели в улучшении последних не заинтересованы.

Кстати, если верить опросу, молодежь до 24 лет намного лояльнее относится к иностранцам на рынке труда. Однозначно против 49 %, поддерживают инициативу Минстроя 21 % и 30 % затрудняются ответить.

А вот среди работодателей опрос показал другие результаты: 36 % представителей компаний ждут притока трудовых мигрантов, 57 % против предложения Минстроя, 7 % затруднились ответить.

Напомним, Министерство строительства России предложило упростить въезд в Россию для трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках. По последним данным, сфера строительства испытывает дефицит кадров. Несмотря на весьма существенный рост зарплат в этом секторе, от 30 % до 50 %, россияне не спешат идти работать на стройплощадки.

Источник: Вечерний Бишкек