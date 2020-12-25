Чинара Токобаева: Депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля

По ее словам, бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов заставлял сотрудников незаконно подписывать документы.

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля. Об этом на пресс-конференции сообщила глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева.

По ее словам, бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов заставлял сотрудников незаконно подписывать документы.

«Я обнаружила, что ранее хорошо работающий курорт в Чолпон-Ате готовят к банкротству с последующей приватизацией. Некоторые депутаты положили глаз на санатории. Если их отберут, то где будет отдыхать простой народ? В связи с этим у нас в федерации происходит хаос», — рассказала она.

Источник: 24.кж