Чинара Токобаева: Депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля

По ее словам, бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов заставлял сотрудников незаконно подписывать документы.
Некоторые депутаты Жогорку Кенеша положили глаз на курорты Иссык-Куля. Об этом на пресс-конференции сообщила глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева.
По ее словам, бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов заставлял сотрудников незаконно подписывать документы.
«Я обнаружила, что ранее хорошо работающий курорт в Чолпон-Ате готовят к банкротству с последующей приватизацией. Некоторые депутаты положили глаз на санатории. Если их отберут, то где будет отдыхать простой народ? В связи с этим у нас в федерации происходит хаос», — рассказала она.
Источник: 24.кж
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