(Фото) В Узгенском районе на берегу реки нашли труп женщины

Прибывшие на место спасатели вытащили труп из воды и передали сотрудникам милиции.
В Узгенском районе Ошской области на берегу реки нашли труп женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По ее данным, 24 декабря примерно в 16.05 на берегу реки Куршаб обнаружено тело женщины. Примерный возраст 25-30 лет.
Прибывшие на место спасатели вытащили труп из воды и передали сотрудникам милиции.
Источник: 24.кж
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