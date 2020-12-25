(Фото) В Узгенском районе на берегу реки нашли труп женщины

Прибывшие на место спасатели вытащили труп из воды и передали сотрудникам милиции.

В Узгенском районе Ошской области на берегу реки нашли труп женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 24 декабря примерно в 16.05 на берегу реки Куршаб обнаружено тело женщины. Примерный возраст 25-30 лет.

Прибывшие на место спасатели вытащили труп из воды и передали сотрудникам милиции.

Источник: 24.кж