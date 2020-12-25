Кыргызстан готовит пакет документов для вывода авиакомпании из «черного списка» ЕС

На данный момент Кыргызстан готовит пакет документов в соответствии с требованиями ЕС, на основании информации поступившей 18 декабря 2020 года от экспертов ЕС.

Авиакомпании КР совместно с Агентством гражданской авиации (АГА) КР на постоянной основе проводят работу по приведению к соответствию кыргызских авиакомпаний к мировым стандартам обеспечения безопасности, в том числе и требованиям Европейского Союза. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Агентства гражданской авиации Сталбек Шаршеев.

По его данным, 25 ноября на видеоконференции с представителями Европейского агентства по безопасности полетов было обговорено, что кыргызской стороне необходимо направить ряд соответствующих документов для проведения оценки экспертами ЕС, после чего, аудиторская группа прилетит в Кыргызстан провести проверку на месте, по итогам которой будет направлен окончательный отчет в Европейскую комиссию.

«На данный момент Кыргызстан готовит пакет документов в соответствии с требованиями ЕС, на основании информации поступившей 18 декабря 2020 года от экспертов ЕС», - сказал Шаршеев.

Источник: Кабар.кж