Совет ЕЭК утвердил перечень молочных продуктов для маркировки (этапы введения)

Документ предполагает 3 этапа введения обязательной маркировки товаров.
Совет ЕЭК утвердил перечень молочных продуктов для маркировки средствами идентификации. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщила помощник председатель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
По ее словам, также этим решением введен запрет на вводооборот немаркированных товаров из этого списка. Документ предполагает 3 этапа введения обязательной маркировки товаров:
- до 1 июня 2021 года — для сыров и мороженного, а также для прочих видов пищевого льда;
- до 1 сентября 2021 года — для молока, сливок, йогурта, кефира, творога, сливочного масла со сроком хранения более 40 суток;
- до 1 декабря 2021 года — для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток.
«Также определена продукция без маркировки — детское питание для детей до 3 лет. Не будет вводится маркировка и для остатков товаров», - сказала она.
Источник: Тазабек
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