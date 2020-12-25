Асфальтобетонное покрытие на автодороге Балыкчы–Чолпон-Ата-Корумду на 10 декабря составило 22,5 км, - Минтранс

Согласно информации Минтранса, строительные работы по этой дороге начаты в 2015 году.

По итогам 2020 года Департамент дорожного хозяйства за счет средств текущего бюджета и «Госкапвложений» всего уложил асфальтобетонное покрытие и отремонтировал автомобильные дороги общей протяженностью 207 км. Об этом сегодня, 25 декабря 2020 года, на пресс- конференции в Бишкеке сказал министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев.

Также он проинформировал о ходе реконструкции автодороги Балыкчы–Чолпон-Ата-Корумду. Генеральный подрядчик, по его словам, выполнил устройство второго слоя асфальтобетонного покрытия, по состоянию на 10 декабря, 22,5 км и орентировачное выполнение составило 350 млн сомов.

Согласно информации Минтранса, строительные работы по этой дороге начаты в 2015 году. По состоянию на 17 декабря 2020 года фактическое финансирование составило 4 млрд 409,4 млн сомов с учетом оплаты консультационных услуг и авторского надзора, а объем выполненных работ зафиксирован на сумму 4 млрд 271,2 млн сомов.

Остаток финансирования по заключенному договору с подрядчиком, без учета дополнительных работ, составляет 2 млрд 437,7 млн сомов.

На 2020 год было предусмотрено из республиканского бюджета средств в размере 50 000 тыс. сомов.

Источник: Тазабек