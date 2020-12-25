Цена муки вырастет?

В случае реализации всего этого ожидается резкое повышение цены на поставляемую нам муку.



Объем поставляемой муки из Казахстана в Кыргызстан за 8 месяцев вырос на 91% по сравнению с прошлым годом. Это означает, поступило почти в 2 раза больше муки. Об этом сообщило Государственное агентство антимонопольного контроля.

Компания «Казахстан темир жолы» ставит вопрос ежегодного повышения тарифа магистральных сообщений на 12% в течение 2022-2025 годов. На 2021 год планирует повысить тариф на 42,8%, сделав большой скачок. В случае реализации всего этого ожидается резкое повышение цены на поставляемую нам муку.

Источник: газета «De факто» №42 от 25.12.2020/стр.3