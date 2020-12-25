Задержанный за взятку экс-заместитель главы ГУОБДД возместил государству 2 млн сомов
Задержанный по подозрению в получении взятки бывший заместитель начальника ГУОБДД Сатыбалдиев Нур Рысканоич возместил государству 2 млн сомов. Об этом сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 24 декабря на пресс-конференции.
По данным ГКНБ, задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в Управление патрульной службы милиции МВД и действующих сотрудников за продвижение по службе.
Материалы досудебного производства были зарегистрированы в ЕРПП по ст. 325 («Получение взятки») УК КР.
Сатыбалдиев был задержан сотрудниками АКС ГКНБ 27 октября.
Источник: Элгезит
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