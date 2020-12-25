Изнасилование девочки в Токмаке. Подозреваемого заключили под стражу

Уточняется, что такое решение принял Токмакский городский суд. М.Р. водворен в СИЗО-1 на два месяца.

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки заключили под стражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Токмакский городский суд. М.Р. водворен в СИЗО-1 на два месяца.

Напомним, что об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то, что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.

Источник: 24.кж