Российский поэт посвятил стихи Кыргызстану
Российский поэт Максим Федин поздравил Кыргызстан с наступающим Новым годом. Свое произведение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
С Новым годом, Кыргызстан родной!
Милый, добрый, дорогой!
С Новым годом, праздничный Бишкек!
Связан я с тобой навек!
В Кыргызстане снова Новый год!
Бьют куранты, он придет!
Радость пусть приходит в каждый дом!
Нам морозы нипочем!
Расцветет мой милый Кыргызстан!
Пусть на улице буран.
Счастье и богатство в дом придет!
Верю, Кыргызстану повезет!
Источник: vesti.kg
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