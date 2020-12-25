Российский поэт посвятил стихи Кыргызстану

Российский поэт посвятил стихи Кыргызстану

Российский поэт Максим Федин поздравил Кыргызстан с наступающим Новым годом. Свое произведение он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

С Новым годом, Кыргызстан родной!

Милый, добрый, дорогой!

С Новым годом, праздничный Бишкек!

Связан я с тобой навек!

В Кыргызстане снова Новый год!

Бьют куранты, он придет!

Радость пусть приходит в каждый дом!

Нам морозы нипочем!

Расцветет мой милый Кыргызстан!

Пусть на улице буран.

Счастье и богатство в дом придет!

Верю, Кыргызстану повезет!

Источник: vesti.kg