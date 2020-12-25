ЦИК: 5 групп будут агитировать за президентскую республику, 2 группы - за парламентскую и 1 группа - против всего

5 групп будут агитировать за президентскую республику, 2 группы - за парламентскую и 1 группа - против всего

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступило 10 ходатайств о регистрации групп агитации «за», «против».

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики зарегистрировала 10 групп агитации:

«за» президентскую республику – 5 групп агитации;

«против» президентской республики – 1 группа агитации;

«за» парламентскую республику – 2 группы агитации;

против всех вариантов – 2 группы агитации.

Так, 21 декабря 2020 года зарегистрированы группы агитации:

1) группа агитации №1 «за» парламентскую республику, руководитель группы – Бекешев Дастан Далабайевич, в составе 13 человек:

1. Алагөз уулу А.

2. Сайтбурхан кызы П.

3. Асанбек уулу А.

4. Талантбек уулу А.

5. Довлотов Б.С.

6. Турарбеков Н.Т.

7. Калдыбек кызы Б.

8. Турдубеков У.Б.

9. Насыкулов У.О.

10. Шаршенова А.Т.

11. Рычкова А.П.

12. Эрдоолатов М.М.

2) группа агитации №1 против всех вариантов, руководитель группы - Шабдан уулу Чынарбек, в составе 10 человек:

1. Абадбек уулу С.

2. Курманкожоев С.С.

3. Джаныбаев У.Т.

4. Мукамбетов Т.Б.

5. Джекшеев А.Д.

6. Рахманов Б.Э.

7. Ибраев К.Ж.

8. Сыдыгалиева Н.Ж.

9. Казакбаев У.А.

23 декабря 2020 года зарегистрированы группы агитации:

3) группа агитации №2 против всех вариантов, руководитель группы - Карасартова Рита Рахмановна, в составе 11 человек:

1. Алымбаева А.Б.

2. Нурбаев Э.Р.

3. Аляева Д.У.

4. Рысбеков Э.У.

5. Бирюкова В.А.

6. Труханова О.Ю.

7. Макенбаева Б.Д.

8. Усманалиева Б.М.

9. Мамырбаева К.Н.

10. Чакиев А.А.

4) группа агитации №1 «против» президентской республики, руководитель группы – Калмаматов Бактыбек Орозалиевич, в составе 10 человек:

1. Бакыт уулу Б.

2. Нурмамбетов Ө.Ч.

3. Инашова З.А.

4. Сүйүмбаева К.М.

5. Исабеков М.С.

6. Сыдыков А.А.

7. Мирлан уулу Н.

8. Чотобаев И.А.

9. Мойдунов М.К.

5) группа агитации №1 «за» президентскую республику, руководитель группы – Муканова Нуруйпа Аалиевна, в составе 11 человек:

1. Асаналиев Ж.А.

2. Иманов А.Э.

3. Ашымов Б.А.

4. Курманакунов И.Т.

5. Бейшенбеков Б.Т.

6. Муканов Б.К.

7. Болотов Т.Н.

8. Тилек уулу М.

9. Ибраев А.О.

10. Усенов С.А.

6) группа агитации №2 «за» парламентскую республику, руководитель группы – Султанбеков Темирлан Медетбекович, в составе 11 человек:

1. Алмазбеков К.Ж.

2. Касымбеков Н.А.

3. Иса уулу Ж.

4. Ныязакунова М.Ж.

5. Кадыралиев К.К.

6. Турксевер Р.Т.

7. Камаева А.Ү.

8. Усубалиев Т.Б.

9. Касмалиев И.К.

10. Чекиров У.Б.

7) группа агитации №2 «за» президентскую республику, руководитель группы – Токтоназаров Марс Семетеевич, в составе 53 человек:

1. Тынчтыкбекова А.Т.

2. Бекмурзаева К.А.

3. Акылбек кызы Б.

4. Учкунбек уулу У.

5. Муктаров Р.А.

6. Мун О.Н.

7. Закиров Т.Н.

8. Болгомбаев Т.К.

9. Жээмбек уулу А.

10. Усупбаева П.А.

11. Учкунбеков Т.У.

12. Калыбаев А.Б.

13. Ногойбеков Ч.У.

14. Чалкаев К.А.

15. Казаков А.

16. Калмуратов Э.К.

17. Нуруйбекова К.

18. Акылбекова Г.А.

19. Токчулук кызы А.

20. Эгембердиев Ч.У.

21. Конукеева М.У.

22. Эгембердиев Т.У.

23. Борончиева И.С.

24. Турганалы кызы А.

25. Инакбекова Н.Ш.

26. Болгонбаев К.М.

27. Эсенгулов А.

28. Жумаева С.Т.

29. Алымбекова М.А.

30. Бекирова Н.А.

31. Эсенгулов Ж.А.

32. Бусурманкулова З.

33. Жаманакова М.Т.

34. Таджиев К.Т.

35. Кадыркулова З.Ж.

36. Абдылдаев Т.Н.

37. Беккулов Ж.Э.

38. Омурбеков Т.К.

39. Абдышева К.Т.

40. Сарыбаев А.Б.

41. Карымшакова Н.Ж.

42. Садыгалиев Н.Т.

43. Исмаилов Э.Д.

44. Орозбакова Н.З.

45. Исмаилов Д.Ж.

46. Чомоев А.Т.

47. Мамбетова Г.Б.

48. Кысанов Р.

49. Жумакадыр уулу Б.

50. Карыбай уулу Т.

51. Мун В.Н.

52. Табалдиев А.К.

8) группа агитации №3 «за» президентскую республику, руководитель – Саликеев Тилек Кудайбергенович, в составе 18 человек:

1. Мавлянова М.А.

2. Хашимов Д.Х.

3. Андрух В.В.

4. Каримова С.А.

5. Фаустов М.О.

6. Абаева Н.М.

7. Кошалиев М.К.

8. Токторалы уулу Ы.

9. Шамыров У.К.

10. Токоев М.К.

11. Айтбаев А.А.

12. Джакыпов А.А.

13. Шишман-Оглы М.Р.

14. Шамырова М.К.

15. Третьякова К.В.

16. Аскарбек уулу Р.

17. Сиркин М.С.

9) группа агитации №4 «за» президентскую республику, руководитель – Бектурова Бибинур Бектуровна, в составе 28 человек:

1. Рахатбеков Э.Р.

2. Асыранбеков К.С.

3. Сабыралиев К.А.

4. Кубатбекова Г.Ж.

5. Самарбек кызы А.

6. Бабадинов И.О.

7. Сапаркулова М.С.

8. Бекболсун кызы А.

9. Тагайбек уулу Э.

10. Додоева Ж.

11. Танабаева Э.Т.

12. Мекенова А.М.

13. Теңизбек кызы А.

14. Мейманбеков Э.М.

15. Онолбаев М.Д.

16. Алмазбекова А.А.

17. Женишбек кызы А.

18. Иманалиева А.Э.

19. Абдималикова А.А.

20. Ысабаева У.Л.

21. Жумабек кызы Н.

22. Ниязбекова Э.Н.

23. Акылбекова Б.Ю.

24. Мамадалиева А.Ш.

25. Нурданил кызы А.

26. Исабекова А.

27. Асанбек кызы А.

24 декабря 2020 года зарегистрирована группа агитации:

10) группа агитации №5 «за» президентскую республику, руководитель – Алиев Медербек Кубанычевич, в составе 14 человек:

1. Аманалиев У.О.

2. Ормонова Г.З.

3. Асанбаев Н.К.

4. Сманалиев К.М.

5. Бейшембек кызы А.

6. Токтобаев Б.Т.

7. Давлеталиев З.Д.

8. Турсунбаева Н.С.

9. Кубатов И.К.

10. Шаршеналиева А.Н.

11. Мамбеткадыров А.А.

12. Шерипов Н.

13. Нурматов Т.А.

Источник: Кабар