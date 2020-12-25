Депутаты ЖК с 30 декабря по 8 января 2021 года будут работать с избирателями в регионах

Депутаты ЖК с 30 декабря по 8 января 2021 года будут работать с избирателями в регионах

Депутаты Жогорку Кенеша с 30 декабря 2020 года по 8 января 2021 года будут работать с избирателями в регионах. Такое решение принято 24 декабря на заседании парламента.

Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.