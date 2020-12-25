Подписана Дорожная карта по расширению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном



Подписана Дорожная карта по расширению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном

Состоялась встреча исполняющего обязанности премьер-министра, первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым в формате видеоконференции.

Проведение данной встречи было продиктовано необходимостью «сверки часов» и промежуточного рассмотрения хода реализации договоренностей, достигнутых по итогам проведения третьего заседания Совета полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, состоявшейся 8 декабря 2020 года в городе Фергана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, наращивания объемов взаимной торговли, расширению номенклатуры товаров для экспорта, реанимация совместных проектов промышленной и производственной кооперации, сельскохозяйственных кластеров по выращиванию плодоовощной и табачной продукции, а также строительства торгово-логистических центров, свободных экономических (промышленных) зон в приграничных областях Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Достигнута договоренность о формировании постоянных рабочих групп между министерствами экономики, министерствами сельского хозяйства, министерствами транспорта и таможенными органами двух стран для оперативного решения возникающих вопросов при экспорте товаров, наращиванию объемов товарооборота, совместной реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной, промышленной и транспортно-транзитной отраслях.

Кроме того, обсуждены механизмы и технические детали создания на территории Кыргызской Республики совместного кыргызско-узбекского инвестиционного фонда, средства которого планируется использовать для реализации совместных проектов с привлечением частного сектора.

Министерствам экономики двух стран поручено до конца января 2021 года завершить подготовку всех концептуальных документов и формальные процедуры по созданию инвестиционного фонда.

По итогам встречи между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан подписан План практических мер (Дорожная карта) по расширению и углублению сотрудничества, который включает комплекс вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов и проектов промышленной кооперации с определением конкретных мероприятий, направлений и условий совместного взаимодействия.

Сторонами достигнута договоренность о регулярном проведении встреч в таком формате для обсуждения вопросов активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Источник: Кабар