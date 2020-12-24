Россия выделит Кыргызстану 600 млн рублей на внедрение маркировки товаров, - посольство

Правительством России принято также решение об оказании очередной безвозмездной технической помощи Кыргызстану.

В рамках взаимодействия в Евразийском экономическом союзе Россия продолжает оказание технического содействия Кыргызстану. Об этом сообщает посольство России в Кыргызстане.

В частности оказана помощь в модернизации 12 пропускных пунктов на госгранице, в том числе пунктов «Иркештам» и «Торугарт». Они оснащены современным оборудованием ветеринарные и фитосанитарные лабораторий. Только в 2020 году поставлено оборудование в 12 лабораторий на сумму 1,3 млрд рублей.

«Это лаборатории по карантину растений, контролю качества ветеринарных лекарственных средств, пищевой и сельскохозяйственной продукции в Бишкеке и Оше, 4 лаборатории Министерства здравоохранения Киргизии, лаборатории машиностроительного комплекса и мебели, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, а также испытательная лаборатория Республиканского центра сертификации в строительстве», - говорится в сообщении.

- Подготовленные лаборатории позволят Киргизии самостоятельно проводить сертификацию продукции для свободного экспорта на рынок ЕАЭС, а также обеспечивать контроль качества импортируемых товаров народного потребления и промышленной продукции.

Правительством России принято также решение об оказании очередной безвозмездной технической помощи Кыргызстану в целях внедрения механизма маркировки товаров средствами идентификации на сумму свыше 600 млн рублей.

Источник: Тазабек

