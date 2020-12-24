(Фото) Житель Кара-Кульджи незаконно хранил оружие

Сотрудники Кара-Кульджинского РОВД задержали 29-летнего М. уулу М., который незаконно хранил оружие.
Житель Кара-Кульджинского района Ошской области незаконно хранил оружие, сообщили в УВД Ошской области.
Согласно данным, 9 декабря 2020 года на основе оперативного сообщения сотрудники Кара-Кульджинского РОВД задержали 29-летнего М. уулу М., который незаконно хранил гладкоствольный карабин ТОЗ.
Факт зарегистрирован в ЕРПП. Досудебное производство начато по ст. 253 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов»).
Источник: Турмуш.кж
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