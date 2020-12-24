В Кыргызстан приедет 5 турецких бизнесменов для создания совместных предприятий, - МИД

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках Второго форума по развитию бизнеса.
Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев 22 декабря 2020 года встретился с депутатами Великого национального собрания Турции от провинции Караман Р.Шекером и С.Эсером, а также председателями Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палат Карамана М.Алканом и М.Байрамом.
Посол К.Омуралиев рассказал о мерах по защите и поддержке инвесторов и бизнесменов, а также об инвестиционном потенциале Кыргызстана, в частности об условиях ведения бизнеса и низких налогах для предпринимателей.
Он призвал бизнесменов ТПП Карамана принять участие в Кыргызско-Турецком бизнес-форуме, который запланирован в 2021 год в Иссык-Кульской области КР по линии Кыргызско-Турецкой Межправительственной комиссии по торгов-экономическому сотрудничеству.
Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках Второго форума по развитию бизнеса, а также о проведении Третьего форума в 2021 году в Кыргызстане.
По словам Р.Шекера, предприниматели двух стран, принявшие участие во Втором форуме, поддерживают контакты и стремятся реализовать достигнутые договоренности по открытию производственных площадок в Кыргызстане. Он сообщил, что 26-30 декабря совершит визит в Кыргызстан с группой 5 турецких бизнесменов с целью инвестирования в КР и создания совместных предприятий, а также выразил свою готовность к проведению следующего бизнес-форума в 2021 году.
Источник: Тазабек
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