Как много денег власти КР тратят на социальную сферу. Расклад вас удивит

По итогам года эти показатели увеличатся, так как на социальную сферу предусмотрены еще капитальные вложения и стимулирующие гранты.

Около 52-53 процентов от общих расходов республиканского бюджета в 2020 году направят на социальную сферу, заявил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков. Он выступил в рамках брифинга "Дефицит бюджета КР: о ситуации с выплатой пенсий и переговорах по госдолгу" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"В этом году на здравоохранение ушло более 11 процентов от расходов республиканского бюджета, более 22 процентов — на образование, около 13 — на социальную защиту. По итогам года эти показатели увеличатся, так как на социальную сферу предусмотрены еще капитальные вложения и стимулирующие гранты. Таким образом, на социальный сегмент направляется около 52-53 процентов от общих бюджетных расходов", — объяснил он.

Кармышаков добавил, что по итогам 2019 года на социальную сферу власти направили более 55,3 процента от расходов бюджета. По его словам, речь идет прежде всего о здравоохранении, образовании, социальной защиты, спорте и отдыхе.

Замглавы Минфина заверил, что правительство выполнит обязательства по выплатам и население вовремя получит пенсии и пособия.

Источник: Спутник.кж