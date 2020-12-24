Как много денег власти КР тратят на социальную сферу. Расклад вас удивит

По итогам года эти показатели увеличатся, так как на социальную сферу предусмотрены еще капитальные вложения и стимулирующие гранты.
Около 52-53 процентов от общих расходов республиканского бюджета в 2020 году направят на социальную сферу, заявил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков. Он выступил в рамках брифинга "Дефицит бюджета КР: о ситуации с выплатой пенсий и переговорах по госдолгу" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"В этом году на здравоохранение ушло более 11 процентов от расходов республиканского бюджета, более 22 процентов — на образование, около 13 — на социальную защиту. По итогам года эти показатели увеличатся, так как на социальную сферу предусмотрены еще капитальные вложения и стимулирующие гранты. Таким образом, на социальный сегмент направляется около 52-53 процентов от общих бюджетных расходов", — объяснил он.
Кармышаков добавил, что по итогам 2019 года на социальную сферу власти направили более 55,3 процента от расходов бюджета. По его словам, речь идет прежде всего о здравоохранении, образовании, социальной защиты, спорте и отдыхе.
Замглавы Минфина заверил, что правительство выполнит обязательства по выплатам и население вовремя получит пенсии и пособия.
Источник: Спутник.кж
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