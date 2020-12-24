Что с кредитом в $ 100 млн для Кыргызстана от ЕФСР? Ответ Минфина

По словам замглавы Минфина, вопрос пока не решен.
Конкретные сроки, когда Евразийский фонд стабилизации и развития выделит Кыргызстану 100 миллионов долларов, пока неизвестны, заявил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков. Он выступил в рамках брифинга "Дефицит бюджета КР: о ситуации с выплатой пенсий и переговорах по госдолгу" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По словам замглавы Минфина, вопрос пока не решен.
"В середине ноября первый вице-премьер-министр (речь идет об Артеме Новикове, на тот момент он еще не занимал пост и. о. премьера. — Прим. ред.) и мой коллега замглавы Минфина совершили визит в Москву как раз по этому поводу. Сейчас идут переговорные процессы уточняющего характера. В этом году вряд ли получится решить этот вопрос до конца", — объяснил он.
Кармышаков добавил, что буквально вчера его коллеги вели переговоры с Министерством финансов России.
Что это за кредит?
В августе нынешнего года стало известно, что совет Евразийского фонда стабилизации и развития предоставит Кыргызстану кредит на 100 миллионов долларов. Соглашение было ратифицировано, но после октябрьских событий стало известно, что выделение финансов приостановлено. В начале декабря сообщалось, что решение вопроса о выделении средств зависит от акционеров ЕФСР.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, ранее — Антикризисный фонд ЕврАзЭС) — региональный финансовый механизм объемом 8,5 миллиарда долларов, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.
Ранее на брифинге Кармышаков рассказал:
куда пойдут деньги, перечисленные бывшим заместителем главы таможни Райымом Матраимовым;
сколько средств кыргызстанцы перечислили на счет для погашения внешнего долга, который открыли этой осенью;
правда ли, что доноры стали опасаться давать деньги Кыргызстану;
какие изменения министерство предлагает внести в Бюджетный кодекс.
Источник: Спутник.кж
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