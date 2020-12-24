Экс-судью Эльвиру Джаркееву и экс-депутата Рустама Маманова освободили из СИЗО

В октябре 2018 года Генпрокуратура возбудила второе уголовное дело на Джаркееву.

Экс-судью Эльвиру Джаркееву и экс-депутата Рустама Маманова, а также Камбаралиева освободили из СИЗО. Об этом редакции Kaktus.media сообщил адвокат Майрамбек Шербакунов.

По его словам, адвокат ходатайствовал перед судьей Первомайского райсуда Бишкека Венерой Жанибек кызы освободить их подзащитных экс-судью Джаркееву, Камбаралиева и экс-депутата Жогорку Кенеша Рустама Маманова из-под стражи, так как они уже более одного года сидят в СИЗО ГКНБ, а по закону суд не имеет права держать больше этого срока.

"Подсудимая Джаркеева - не убийца и не наркоманка. Идет экономический спор, и нет необходимости ей сидеть в СИЗО, как и другим подсудимым", - сказал Шербакунов.

Он добавил, что гособвинители были против и требовали от суда отказать в ходатайстве защиты. Однако судья Жанибек кызы Венера постановила освободить всех троих из-под стражи в зале суда, изменив им меру пресечения на домашний арест.

"Час назад Джаркеева уехала домой", - заключил адвокат.

Напомним, в начале октября сообщалось, что на экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву возбудили уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Служебный подлог" и "Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления" УК КР. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, досрочно прекратив полномочия судьи Свердловского райсуда Джаркеевой по предложению дисциплинарной комиссии при Совете судей. Сняли ее из-за гражданского дела о признании сделки купли-продажи недвижимого имущества действительной, а также о признании недействительным протокола судебного исполнителя о продаже имущества ОсОО "Семь дней" с публичных торгов.

В октябре 2018 года Генпрокуратура возбудила второе уголовное дело на Джаркееву. "Не исследовав должным образом всех обстоятельств дела, в целях освобождения от уголовной ответственности разыскиваемого Ч. Ю., судья вынесла необоснованное решение. В последующем оно легло в основу незаконно принятого решения судьей Свердловского районного суда Д. Т. В результате нарушены требования ГПК Кыргызской Республики. Уголовное дело передано в ГСУ ГКНБ КР для организации расследования", - сообщили в Генпрокуратуре.