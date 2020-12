«Безопасный город». Генпрокуратура выявила нарушения при проведении тендера по 2 этапу, который выиграла китайская компания

Следственные мероприятия поручены следственному комитету ГКНБ, ведется досудебное производство.

Генеральная прокуратура способствовала возмещению 59 млн сомов за срыв реализации проекта «Безопасный город», сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура провела проверку соблюдения законов со стороны Госкомитета информационных технологий и связи по внедрению 2 этапа проекта «Умный город». Конкурсная комиссия 23 августа 2019 года во время вскрытия тендерных предложений признала победителем компанию «Ш.С.И.ко», в нарушение ч.6 ст.29 закона о госзакупках.

Победителем второго этапа конкурса по реализации проекта «Безопасный город» была признана китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.



В конкурсе приняли участие 3 компании, которые предложили:

«Концерн радиостроения «Вега» — 4 802 338 446 сомов;

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — 2 654 558 940 сомов;

ООО «Безопасность информационных систем» — 5 067 794 340 сомов.

Генпрокуратура выявила, что компания не внесла сумму гарантийного обеспечения в нарушение требований закона о госзакупках. Несмотря на это и демпинг цен со стороны Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, ГКИТС заключила с компанией договор на сумму 2 млрд 654 млн сомов по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств, на 306 участках.

Компания предлагала демпинговую цену и вовремя не внесла гарантийное обеспечение в размере 256 млн 513 тыс. 582 сома.

«Сотрудники ГКИТС нарушили процедуру проведения тендера, в результате противоправных действий компании, нанесших ущерб на сумму 2 млрд 249 млн 469 тыс. 796 сомов, была признана победителем. До сегодняшнего дня компания четко не выполняет условия договора, сотрудники госкомитета не приняли своевременных мер против демпинга цен и по выплате гарантийного обеспечения», - сообщает Генпрокуратура.

В результате была сорвана реализация 2 этапа проекта «Безопасный город» по обеспечению безопасности на 306 участках.

По договору в случае задержки исполнения обязательств предусматривается пеня за каждый день просрочки. Однако, ГКИТС не принял никаких мер по взысканию пеней, сообщает надзорный орган.

В результате проверки Генпрокуратура внесла в ГКИТС акт прокурорского реагирования, в результате компания перечислила в республиканский бюджет 59 млн 331 тыс. 660 сомов.

Собранные материалы 3 ноября 2020 года были зарегистрированы в ЕРПП по пунктам 1,2 ч.2 ст.234 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) Уголовного кодекса и ч.2 ст.320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Следственные мероприятия поручены следственному комитету ГКНБ, ведется досудебное производство.

Источник: Акипресс.орг