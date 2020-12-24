В Кыргызстане 8 января объявляется выходным днем — Новиков

Правительство Кыргызстана решило объявить 8 января выходным днем.

Правительство Кыргызстана решило объявить 8 января выходным днем. Об этом на заседании Совета безопасности сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

Докладывая о работе правительства по подготовке к президентским выборам и референдуму, которые пройдут 10 января, он напомнил, что отменены правила голосования по форме №2.

Новиков отметил, что ранее на парламентских выборах 4 октября более 400 тысяч избирателей были оформлены по форме-2, что вызвало негативный общественный резонанс.

"Такого массового перемещения избирателей теперь не будет. Для обеспечения максимального участия избирателей на выборах правительство решило объявить 8 января выходным днем, чтобы они смогли проголосовать по месту прописки. Рабочий день 8 января переносится на другую дату. Нашим избирателям предоставляется возможность с 7 января по 10-е выехать по месту прописки и проголосовать", — сказал премьер.

Источник: Спутник.кж