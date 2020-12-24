В Кыргызстане 8 января объявляется выходным днем — Новиков

Правительство Кыргызстана решило объявить 8 января выходным днем.
Правительство Кыргызстана решило объявить 8 января выходным днем. Об этом на заседании Совета безопасности сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.
Докладывая о работе правительства по подготовке к президентским выборам и референдуму, которые пройдут 10 января, он напомнил, что отменены правила голосования по форме №2.
Новиков отметил, что ранее на парламентских выборах 4 октября более 400 тысяч избирателей были оформлены по форме-2, что вызвало негативный общественный резонанс.
"Такого массового перемещения избирателей теперь не будет. Для обеспечения максимального участия избирателей на выборах правительство решило объявить 8 января выходным днем, чтобы они смогли проголосовать по месту прописки. Рабочий день 8 января переносится на другую дату. Нашим избирателям предоставляется возможность с 7 января по 10-е выехать по месту прописки и проголосовать", — сказал премьер.
Источник: Спутник.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!