На таможне открыли ситуационный центр: будет отслеживать перемещение товаров

Вопросы цифровизации таможенной и налоговой служб с момента утверждения правительства в октябре 2020 года поставлены на первый план.

«Запуск ситуационного центра — еще один шаг к прозрачности таможенного администрирования и ликвидации коррупционных схем на таможне», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на открытии объекта.

Ситуационный центр оснащен необходимым оборудованием и программным обеспечением, что позволит в онлайн-режиме отслеживать перемещение товаров и грузов через пункты таможенного контроля. В нем также работает call-центр для консультаций граждан.

И. о. премьера поручил в течение двух месяцев доработать программное обеспечение ситуационного центра в части фиксации номеров транспортных средств в онлайн-режиме, данных о сопроводительных документах, весового контроля. Кроме того, поручено определить четкий алгоритм и порядок ввода сведений в информационную систему.

«Вопросы цифровизации таможенной и налоговой служб с момента утверждения правительства в октябре 2020 года поставлены на первый план. Они часто поднимаются в нашем обществе. Граждане серьезно относятся к вопросам справедливости, созданию равных условий для работы предпринимателей и обеспечению доходной части бюджета. Налоговые и таможенные поступления — ключевые источники, обеспечивающие выполнение всех социальных обязательств кабмина», — отметил Артем Новиков.

«На сегодня проведена большая работа в части подготовки реализации системы «Сводный пост» на границах Кыргызстана с государствами — членами ЕАЭС. По итогам посещения пунктов пропуска выявлены важные вопросы, требующие доработки при перемещении товаров, взаимодействии с предпринимателями, по выявлению рисков при таможенном декларировании и сопровождении грузов. Открытие ситуационного центра — это еще один шаг вперед в целях обеспечения единых равных правил игры для участников внешнеэкономической деятельности. Данный центр — одна из базовых составляющих в реализации системы по автоматизированному учету всех грузов, перемещаемых через границу», — заключил он.

Источник: 24.кж