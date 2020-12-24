(Фото) В Ташкенте организовали фотовыставку им. Ч.Айтматова

На церемонии открытия фотовыставки было продемонстрировано видеообращение Эльдара Айтматова к участникам и гостям мероприятия.
Посольством КР в Узбекистане совместно с центром народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Доме фотографий Ташкента организована фотовыставка по случаю 92-летия великого писателя Чынгыза Айтматова.
По данным МИД КР, на фотовыставке впервые были представлены более 70 уникальных фотографий из семейного архива Эльдара Айтматова – сына Чынгыза Айтматова и главы Дома – музея писателя.
«В ходе мероприятия посольством выражена благодарность за память и уважение к великому писателю Чынгызу Айтматову, который искренне любил Узбекистан и его народ»,- говорится в сообщении.
Кроме того, на церемонии открытия фотовыставки было продемонстрировано видеообращение Эльдара Айтматова к участникам и гостям мероприятия.
Также в рамках мероприятия выступили директор Центра народной дипломатии ШОС Кобилжон Собиров, первый секретарь Посольства Азамат Алманбетов, руководитель центра «Чынгыза Айтматова» при Национальном Университете Узбекистана Ахмаджон Мелибоев, председатель Кыргызского национально-культурного центра в Узбекистане Рахматулла Джаббаров и исполнительный директор общества дружбы «Узбекистан-Кыргызстан» Зухриддин Исомуддинов.
Кроме того, в открытии фотовыставки также приняли участие представители академии художеств Узбекистана, союза писателей Узбекистана, дипломатического корпуса в Ташкенте, соотечественники, а также средства массовой информации.
Отмечается, что фотовыставка продлится до 22 января 2021 года.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!