Камчыбек Ташиев готов перевести Алмазбека Атамбаева из камеры в больницу

По словам Камчыбека Ташиева, он обещал Атамбаеву посетить его в камере СИЗО завтра.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетит бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По словам Камчыбека Ташиева, он обещал Атамбаеву посетить его в камере СИЗО завтра.
«Я не могу ничего сказать об Алмазбеке Атамбаеве и его привлечении к другим уголовным делам. Завтра я намерен посетить его. Честно говоря, состояние здоровья Атамбаева не очень хорошее. Если оно и завтра будет таким же, я готов перевести его в отделение больницы», — сказал Камчыбек Ташиев.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!