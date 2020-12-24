Камчыбек Ташиев готов перевести Алмазбека Атамбаева из камеры в больницу

По словам Камчыбека Ташиева, он обещал Атамбаеву посетить его в камере СИЗО завтра.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетит бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Камчыбека Ташиева, он обещал Атамбаеву посетить его в камере СИЗО завтра.

«Я не могу ничего сказать об Алмазбеке Атамбаеве и его привлечении к другим уголовным делам. Завтра я намерен посетить его. Честно говоря, состояние здоровья Атамбаева не очень хорошее. Если оно и завтра будет таким же, я готов перевести его в отделение больницы», — сказал Камчыбек Ташиев.

Источник: 24.кж