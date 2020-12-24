Школы в Бишкеке планируется открыть с третьей четверти — Минобразования

Мы очень надеемся и планируем, что если будет благоприятная эпидситуация в Бишкеке, в третьей четверти школы начнут обучать детей в реальном режиме.
Планируется, что в Бишкеке с третьей четверти школы начнут работать в реальном режиме, сообщила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.
Напомним, с начала октября все школьники в Бишкеке учатся дистанционно.
По ее словам, постепенно школы в Кыргызстане переходят на реальный режим работы, всего в настоящее время так функционируют 1 915 школ.
"Мы очень надеемся и планируем, что если будет благоприятная эпидситуация в Бишкеке, в третьей четверти школы начнут обучать детей в реальном режиме", — сообщила Джусупбекова.
Она добавила, что только в реальном режиме возможен качественный процесс обучения, он позволяет формировать социальные навыки.
Напомним, третья четверть начинается после новогодних каникул.
Источник: Спутник.кж
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