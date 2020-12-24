В КР "скидываются" на погашение внешнего долга — сколько денег поступило

Нет, этого не повторится. Счета открываются в Центральном казначействе.

На депозитный счет для погашения внешнего долга Кыргызстана поступило более 29 миллионов сомов, заявил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков. Он выступил в рамках брифинга "Дефицит бюджета КР: о ситуации с выплатой пенсий и переговорах по госдолгу" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Напомним, этой осенью в стране открыли счет, где будут аккумулироваться средства, поступающие от добровольцев для погашения внешнего долга. Журналисты задали Кармышакову вопрос, не повторится ли ситуация, когда на прошлый подобный счет поступило всего 3 тысячи долларов и 800 тысяч сомов.



"Нет, этого не повторится. Счета открываются в Центральном казначействе. На сегодня поступило более 29 миллионов сомов, из них 27 миллионов перечислили юридические лица, 2 миллиона — физические. Нельзя говорить, что эти деньги будут "проедаться" или отправляться на нецелевые мероприятия. Это целевые счета, открытые в казначействе, которые учитываются в Национальном банке", — отметил он.

Ранее на брифинге Кармышаков рассказал, куда направят деньги, перечисленные экс-замглавы таможни Райымом Матраимовым.

Источник: Спутник.кж