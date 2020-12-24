«Чач» держал в страхе всю Жалал-Абадскую область, - глава ГКНБ

Ташиев отметил, что граждане перестали верить правоохранительным органам.

Криминальный авторитет Эрнис Мурзахмедов, известный по прозвищу «Чач», держал в страхе всю Жалал-Абадскую область, сообщил 24 декабря на пресс-конференции председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, криминальная группировка протаранила машину сотрудника милиции и избила его.

«Они же причастны к избиение спецназовца МВД», - добавил он.

Ташиев отметил, что граждане перестали верить правоохранительным органам. «Они [граждане] бояться их [ОПГ]... Сотрудники милиции вместо того, чтобы бороться с ОПГ, сращивались с ними», - считает глава ГКНБ.

Он также сообщил, что накануне сотрудники ГКНБ задержали в Чуйской области состоящих на учете как членов ОПГ, которые, по его данным, «смотрят» за Токмоком и Ошским рынком.

Источник: Акипресс

