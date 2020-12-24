Р.Матраимов возместил 2 млрд сомов, передал 1 торговый центр и 9 квартир, - ГКНБ

Р.Матраимов возместил 1 млрд 400 млн сомов наличными на сегодня.

Р.Матраимов возместил 1 млрд 400 млн сомов наличными на сегодня. Сказал на пресс-конференции 24 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Вместе с ними были еще возмещены другими лицами, которые были привлечены по данному делу: Ражабалиевым — 12 млн сомов, Боромбаевым — 8 млн сомов, кроме этого, со стороны участников внешнеэкономической деятельности возмещены в бюджет государства денежные средства в размере 301 млн сомов.

Матраимовым возмещено полностью 2 млрд сомов на сегодня, следует отметить, что из указанной суммы 1,4 млрд уже перечислено в бюджет КР наличными деньгами, также обращены в доход государства недвижимое имущество в виде 1 торгового центра и 9 квартир на сумму 600 млн сомов. Таким образом, он заплатил 2 млрд сомов.

«Также необходимо заметить, что в рамках этого уголовного дела также был установлен ущерб в 53 млн сомов, причиненный другими соучастниками Матраимова, которые также возмещены в бюджет. Таким образом, ущерб в 2 млрд 53 млн сомов возмещен полностью. А уголовное дело в отношении Матраимова будет в кратчайшие сроки направлено в судебные органы для рассмотрения по существу», - сказал К.Ташиев.

История вопроса:

20 апреля Р.Матраимов был вызван на допрос ГКНБ. Позднее в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики АКС ГКНБ задержала Р.Матраимова и доставила в здание ГКНБ.

Вечером 20 октября ГКНБ сообщил, что Р.Матраимов готов возместить ущерб в размере 2 млрд сомов. В результате ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и на данный момент он находится под домашним арестом.

Позднее С.Жапаров сообщил, что Р.Матраимов заплатит 2 млрд сомов до конца ноября 2020 года.

21 декабря сообщалось, что на спецсчет Министерства финансов от Райымбека Матраимова поступило еще 450,1 млн сомов. Всего на тот момент насчитывалось 1 млрд 223 млн 511 тыс. 690 сомов:

- на 18 декабря - 450,1 млн сомов;

- на 8 декабря - 126,8 млн сомов;

- на 1 декабря - 110,4 млн сомов;

- на 17 ноября - 536,2 млн сомов.

Источник: Тазабек.кж