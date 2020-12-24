Ранее сообщалось, что в испытаниях китайской вакцины в Узбекистане участвуют не болевшие коронавирусом лица старше 18 лет.
В Узбекистане 226 добровольцев получили прививку китайской вакциной от COVID-19. Об этом заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве РУз, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных лиц не выявлено никаких неблагоприятных осложнений. Они находятся под постоянным наблюдением врачей», - сказал он.
По его словам, Министерством инновационного развития РУз создаётся специальный веб-сайт, на котором узбекистанцы могут высказать своё мнение о вакцине и подать заявку на вакцинацию в качестве волонтёров.
Ранее сообщалось, что в испытаниях китайской вакцины в Узбекистане участвуют не болевшие коронавирусом лица старше 18 лет. В основном все они проживают в Ташкенте, в связи большей возможностей по контролю за состоянием пациентов.
Всего в стране будут вакцинированы 5 тыс. добровольцев для испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.
Источник: Кабар.кж
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