В Узбекистане 226 добровольцев получили прививку китайской вакциной от COVID-19

Ранее сообщалось, что в испытаниях китайской вакцины в Узбекистане участвуют не болевшие коронавирусом лица старше 18 лет.

В Узбекистане 226 добровольцев получили прививку китайской вакциной от COVID-19. Об этом заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве РУз, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе третьей фазы клинических испытаний у вакцинированных лиц не выявлено никаких неблагоприятных осложнений. Они находятся под постоянным наблюдением врачей», - сказал он.

По его словам, Министерством инновационного развития РУз создаётся специальный веб-сайт, на котором узбекистанцы могут высказать своё мнение о вакцине и подать заявку на вакцинацию в качестве волонтёров.

Ранее сообщалось, что в испытаниях китайской вакцины в Узбекистане участвуют не болевшие коронавирусом лица старше 18 лет. В основном все они проживают в Ташкенте, в связи большей возможностей по контролю за состоянием пациентов.

Всего в стране будут вакцинированы 5 тыс. добровольцев для испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.

Источник: Кабар.кж