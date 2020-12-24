(Видео) Продажа наркотиков в соцсетях. Милиция начала проверку

В службе отмечают, что Сеть стала огромной площадкой для распространения наркотиков.
Сотрудники СБНОН МВД начали проверку после сообщения о торговле наркотиками через интернет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
«Все публикации в интернете о продаже наркотиков через соцсети проверяются сотрудниками отдела по противодействию синтетическим наркотикам и киберугрозам управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно», — сказали в СБНОН.
В службе отмечают, что Сеть стала огромной площадкой для распространения наркотиков. Наркобизнес пользуется уязвимостью подростков и вовлекает их в преступные схемы. Внешне это выглядит безобидно — получил некий товар, доставил, спрятал. Но почти все наркокурьеры так или иначе со временем сами становятся потребителями зелья и оказываются в тюрьме.
СБНОН подготовила социальный ролик, рассказывающий о том, как не стать участником наркогруппировки и как уберечь от этой ошибки своих детей.
Напомним, что пользовательница Twitter Чолпон Абырахманова на своей странице рассказала об аккаунте, через который в социальных сетях торгуют наркотиками.
Источник: 24.кж
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