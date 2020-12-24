В парламенте предлагают упразднить Судебный департамент

Депутаты парламента предлагают упразднить Судебный департамент.
По словам одного из инициаторов Марлена Маматалиева, сегодня этот орган осуществляет организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Верховного и местных судов.
Но для рационального и эффективного использования ресурсов, а также контроля авторы считают, что департамент надо упразднить и создать при Верховном суде единый уполномоченный госорган. Кроме того, следует определить порядок назначения и освобождения его руководителя и сформировать единую систему учета финансирования органов судебной власти. Все закупки, необходимые для судебных инстанций, Совета по отбору судей и Совета судей, будут проводиться через новый орган.
«Во-первых, будут сэкономлены средства за счет большого объема закупки материальных ресурсов сразу для нужд нескольких заказчиков. Во-вторых, снизится административная нагрузка на заказчиков, то есть им не нужно самим осуществлять все эти процедуры. Подобные мероприятия позволят рационально планировать и контролировать процесс реализации бюджетных средств», — отмечают авторы.
Депутаты подчеркивают, что принятие законопроекта позволит повысить качество и оперативность работы судов и органов судебной власти, а также поможет установить учет и координацию бюджета.
Источник: 24.кж
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