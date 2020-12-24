В парламенте предлагают упразднить Судебный департамент

Депутаты парламента предлагают упразднить Судебный департамент.

По словам одного из инициаторов Марлена Маматалиева, сегодня этот орган осуществляет организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Верховного и местных судов.

Но для рационального и эффективного использования ресурсов, а также контроля авторы считают, что департамент надо упразднить и создать при Верховном суде единый уполномоченный госорган. Кроме того, следует определить порядок назначения и освобождения его руководителя и сформировать единую систему учета финансирования органов судебной власти. Все закупки, необходимые для судебных инстанций, Совета по отбору судей и Совета судей, будут проводиться через новый орган.

«Во-первых, будут сэкономлены средства за счет большого объема закупки материальных ресурсов сразу для нужд нескольких заказчиков. Во-вторых, снизится административная нагрузка на заказчиков, то есть им не нужно самим осуществлять все эти процедуры. Подобные мероприятия позволят рационально планировать и контролировать процесс реализации бюджетных средств», — отмечают авторы.

Депутаты подчеркивают, что принятие законопроекта позволит повысить качество и оперативность работы судов и органов судебной власти, а также поможет установить учет и координацию бюджета.

Источник: 24.кж