(Фото) КР предложила Венгрии открыть кыргызско-венгерские школы в Бишкеке и Оше

Казакбаев в свою очередь выразил благодарность Венгрии за решение об увеличении квоты на обучение студентов из КР.
Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев во время встречи с послом Венгрии Шандору Дороги предложил венгерской стороне рассмотреть возможность открытия кыргызско-венгерских средних школ в Бишкеке и Оше, сообщила пресс-служба МИД КР.
Казакбаев отметил, что Кыргызстан придает важное значение установленному с Венгрией стратегическому партнерству. Он выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия.
Посол Венгрии выразил готовность венгерской стороны к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, создании совместных предприятий. Стороны отметили важность активизации сотрудничества в сфере туризма, а также работы по открытию прямого воздушного сообщения Бишкек — Будапешт.
Шандору Дороги также рассказал о решении венгерской стороны со следующего года предоставить квоты на обучение 200 студентов из КР в вузах Венгрии и выразил пожелание, чтобы студенты из КР изучали венгерский язык.
Казакбаев в свою очередь выразил благодарность Венгрии за решение об увеличении квоты на обучение студентов из КР и предложил послу рассмотреть возможность открытия кыргызско-венгерских средних школ в Бишкеке и Оше.
В ходе встречи также был обсужден широкий спектр вопросов, включая организацию визитов на высшем и высоком уровнях в КР, создание кыргызско-венгерского стратегического совета, учреждение кыргызско-венгерского фонда развития.
Источник: Спутник.кж
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