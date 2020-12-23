Итоги перекрестного года между Кыргызстаном и Россией. Что обсудили эксперты

Итоги перекрестного года между Кыргызстаном и Россией. Что обсудили эксперты

На 2020 год было запланировано множество различных мероприятий, но в связи с коронавирусной ситуаций большую часть из них пришлось отменить или отложить. Так, планировалось, что текущий год станет перекрестным для Кыргызстана и России, анонсировалось более 200 совместных мероприятий, нацеленных на укрепление культурных, социальных, экономических и других процессов. Но пандемия внесла свои коррективы, и большая часть событий не состоялась, а те, которые всё-таки прошли, были перенесены на онлайн площадку. Тем не менее, эксперты отметили, что не смотря на всё это перекрестный год состоялся. Как ни странно, но коронавирус укрепил дружбу и партнерство между странами, отмечают эксперты и в первую очередь показатель этого это взаимоподдержка и помощь в трудный период.

Чтобы подвести итоги перекрестного года эксперты собрались в ходе конференции «Итоги перекрестного года и новые модели взаимодействия Кыргызстана и России в посткризисный период», которая была организована клубом региональных экспертов «Пикир».

«Конечно, этот необычный и драматичный год, который будет влиять на многие процессы и в дальнейшем, внёс существенные коррективы в план мероприятий и событий перекрестного года двух стран, который был утвержден в 2019 году. Планировалось не менее 200 мероприятий, которые были связаны с различными аспектами сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Так, на осень этого года планировалась, но не состоялась большая конференция в Екатеринбурге, где стороны должны были подвести итоги. Между тем, я полагаю, что этот год вывел на новый уровень сотрудничество наших стран, открыв его новые аспекты. Прежде всего, я назвал бы его годом гуманитарного сотрудничества, учитывая ту поддержку, которую оказала Кыргызстану Россия», - подчеркнул сопредседатель Клуба региональных экспертов КР «Пикир», политолог Игорь Шестаков.

Проблем текущий год принес не мало. В первую очередь это проблемы, связанные с экономикой. В условиях закрытых границ товарооборот между странами значительно снизился. И к сожалению, эксперты отмечают, что с последствиями всего этого нам придется жить и в 2021 году.

«Пандемия COVID-19 ударила по экономике. Уменьшились объемы поступлений в бюджет. Для Кыргызстана 2020 год стал одним из самых влиятельных с точки зрения сжатия воспроизводства, рекордного бюджетного дефицита и роста государственного долга. Все секторы подверглись чрезвычайной серьезности, поскольку принимаемые меры по остановке распространения вируса повлекли закрытие границ с Китаем, откуда идет 36 процентов импорта товаров, пограничные ограничения с Казахстаном и Узбекистаном, блокирование второстепенных видов деятельности и т.д. В результате налоговые поступления существенно снизились. В то же время, снижение цен на нефть привело к снижению экономической активности в России и сокращению денежных переводов от кыргызских рабочих в этой стране», - отметила экономист Нургуль Акимова.

Стоит понимать, что с такими проблемами столкнулся не только Кыргызстан, но и все страны ЕАЭС и в целом весь мир. Для выхода на докризисный уровень необходима совместная работа всех партнеров, считают эксперты.

«У нас были общие проблемы, и не только медицинские, но и социально-экономические. Во-первых – это проседание сферы услуг, в связи с закрытием границ и отсутствием туристов, где в основном задействован малый и средний бизнес. Второе – это транзит. Ещё была ситуация с падением цен на углеводороды. С другой стороны, был большой подъём цен на золото. Это сильно помогло странам несколько выровнять ситуацию. Кроме того, уменьшить негативные тенденции в ЕАЭС, помогли доходы трудовых мигрантов. Да, они сократились достаточно серьёзно, но при первоначальных прогнозах предполагалось вдвое большее сокращение их доходов», - отметила эксперт Елена Кузнецоа.

С трудовыми мигрантами тоже ситуация не простая, многие были вынуждены вернуться домой, однако, прорабатывались вопросы по скорейшему их возвращению на работу. Россия ещё в конце лета заметила нехватку мигрантов. Кроме того, касательно мигрантов проделывалась работа, связанная с пенсией.

«Этот год показал положительные результаты, например, в том, что было подписано соглашение о пенсиях для трудящихся ЕАЭС, сейчас мы ждем только, когда его подпишет Казахстан. Надеюсь, что уже с 2021 года это соглашение начнет действовать. «В следующем году мы намерены лоббировать вопросы социального и медицинского страхования трудовых мигрантов», —сообщила эксперт по миграции.

Служба миграции сегодня находится в плачевном состоянии, в ней работают всего 44 человека. И это при том, что Кыргызстан на 85 процентов является страной происхождения, на 10 процентов – страной назначения, и только на 5 процентов – страной транзита мигрантов. Мы, как эксперты, подали свои наработки по структуре правительства, где предлагаем поднять статус Госмиграции хотя бы до уровня Госкомитета, чтобы эта структура могла участвовать в проведении миграционной политики. Ввиду того, что у них нет полномочий, мы уже долгое время мы не можем добиться принятия концепции миграционной политики, в которой заложено много полезных для наших граждан пунктов», - рассказала в ходе конференции глава ОНС Госслужбы миграции при правительстве КР Нурбюбю Керимова.

Но в целом эксперты сходятся во мнении, что тяжелые экономические последствия после пандемии быстро побороть не удастся.

«С учетом возможных тяжелых последствий для экономического положения Кыргызстана вышеназванных угроз, низкой финансовой способности и политической легитимности государства настоящее его состояние вполне можно охарактеризовать как мультикризисное, и варианты выхода из кризиса должны стать стратегическим курсом действующей власти. Однозначно, что в решении этих вопросов колоссальное значение будет иметь внешняя поддержка России, которая на текущий момент остается важнейшим по всем параметрам соседом и партнером для всех без исключения стран центрально-азиатского региона. Она – признанный гарант региональной устойчивости. Надо признать, что Кыргызстан еще долго и по многим стратегическим, политическим, экономическим, военным и иным параметрам будет «привязан» к России, а зачастую и объективно зависим от нее, и по факту в этом не было и нет никакой угрозы национальным интересам республики», - подчеркнула экс-заместитель министра образования КР Умутхан Тыналиева.

Глеб Куренев

Источник: ИАЦ «Кабар»