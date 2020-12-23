(фото) Отключено за задолженность: школы и сады Бишкека недоступны даже онлайн

Отключено за задолженность: школы и сады Бишкека недоступны даже онлайн

Родители школьников и детсадовцев возмущены тем, что не работает главный сайт Управления образования мэрии Бишкека

edubishkek.kg

- О каком дистанционном обучении тогда может идти речь, если главный сайт, который должен информировать родителей школьников и дошкольников просто закрыт! - возмущаются бишкекчане.

На этом сайте должна размещаться вся актуальная информация о ходе дистанционного обучения, на котором находятся все учащиеся муниципальных столичных школ и детсадовцы.

Но сейчас сайт содержит устаревшую информацию датированную прошлым месяцем, а профайлы школ и детских садов вовсе не доступны для обзора.

На сайте вывешена информация, что он отключен за задолженность по оплате за техническое обслуживание 2019 и 2020 годов.

Родители возмущены тем, что чиновники не могут поддерживать свой собственный сайт. Через странички школ и детских садов родители могли ознакомиться с положением дел в их учебных заведениях. А теперь никакой актуальной информации нет.

Источник: vb.kg