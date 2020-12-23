(фото) Отключено за задолженность: школы и сады Бишкека недоступны даже онлайн

Отключено за задолженность: школы и сады Бишкека недоступны даже онлайн
Родители школьников и детсадовцев возмущены тем, что не работает главный сайт Управления образования мэрии Бишкека
edubishkek.kg
- О каком дистанционном обучении тогда может идти речь, если главный сайт, который должен информировать родителей школьников и дошкольников просто закрыт! - возмущаются бишкекчане.
На этом сайте должна размещаться вся актуальная информация о ходе дистанционного обучения, на котором находятся все учащиеся муниципальных столичных школ и детсадовцы.
Но сейчас сайт содержит устаревшую информацию датированную прошлым месяцем, а профайлы школ и детских садов вовсе не доступны для обзора.
На сайте вывешена информация, что он отключен за задолженность по оплате за техническое обслуживание 2019 и 2020 годов.
Родители возмущены тем, что чиновники не могут поддерживать свой собственный сайт. Через странички школ и детских садов родители могли ознакомиться с положением дел в их учебных заведениях. А теперь никакой актуальной информации нет.
Источник: vb.kg
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