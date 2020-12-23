Бактыбек Сыдыков наградил сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полетов ценными подарками - Фото

Бишкек, “Саясат. kg”. Председатель правление ОАО “МАМ” Бактыбек Сыдыков наградил сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полетов ценными подарками
В честь празднования Дня энергетика Кыргызской Республики Председатель Правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков 22 декабря 2020 года наградил сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полётов ценными подарками (часы), почетными грамотами и благодарственными письмами. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно информации, за плодотворную работу, достижения в области повышения эффективности деятельности компании и за вклад в развитие гражданской авиации КР почётные грамоты получили:
- Анатолий Сергеевич, слесарь-ремонтник ГОВК;
- Дементьев Павел, электромонтёр УЭТОП;
- Кожемяко Сергей, электромеханик УСТОП;
- Ташматов Кутман, электромонтёр УООиЭЭ;
- Мамытов Кубанычбек, водитель УЭТОП.
Ценные подарки (часы) получили:
- Айдаркулов Алтынбек, электромонтёр ГЭТИиУ;
- Шевелева Елена, кладовщик СЭСТОП.
Благодарственные письма получили:
- Закиров Медер, электромеханик УСТОП;
- Исманалиев Аскат, электромонтёр УООиЭЭ;
- Айдаров Медер, электромонтёр УЭТОП;
- Базарбай уулу Темир-лан, оператор оборудования ГОВК;
- Эгембердиев Тойбек, электромонтёр ГЭТИиУ.
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