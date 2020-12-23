Бактыбек Сыдыков наградил сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полетов ценными подарками - Фото

Бишкек, “Саясат. kg”. Председатель правление ОАО “МАМ” Бактыбек Сыдыков наградил сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полетов ценными подарками

В честь празднования Дня энергетика Кыргызской Республики Председатель Правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков 22 декабря 2020 года наградил сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полётов ценными подарками (часы), почетными грамотами и благодарственными письмами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, за плодотворную работу, достижения в области повышения эффективности деятельности компании и за вклад в развитие гражданской авиации КР почётные грамоты получили:

- Анатолий Сергеевич, слесарь-ремонтник ГОВК;

- Дементьев Павел, электромонтёр УЭТОП;

- Кожемяко Сергей, электромеханик УСТОП;

- Ташматов Кутман, электромонтёр УООиЭЭ;

- Мамытов Кубанычбек, водитель УЭТОП.

Ценные подарки (часы) получили:

- Айдаркулов Алтынбек, электромонтёр ГЭТИиУ;

- Шевелева Елена, кладовщик СЭСТОП.

Благодарственные письма получили:

- Закиров Медер, электромеханик УСТОП;

- Исманалиев Аскат, электромонтёр УООиЭЭ;

- Айдаров Медер, электромонтёр УЭТОП;

- Базарбай уулу Темир-лан, оператор оборудования ГОВК;

- Эгембердиев Тойбек, электромонтёр ГЭТИиУ.