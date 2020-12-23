Мирлан Бакиров прокомментировал свою отставку с поста вице-спикера ЖК

Мирлан Бакиров прокомментировал свою отставку с поста вице-спикера ЖК

Провели беседу с лидером фракции Бакытом Торобаевым и пришли к единому мнению. Так прокомментировал АКИpress свой уход с поста вице-спикера Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров («Онугуу-Прогресс»).

Есть и другие депутаты, которые достойны этой должности, добавил он.

Фракция в свою очередь уже выдвинула кандидата на пост вице-спикера ЖК — Уланбека Исмаилова.

Еще одна оппозиционная фракция в парламенте «Ата Мекен» намерена выдвинуть на эту должность Нурбека Сыдыгалиева, но вопрос еще не решен.

Источник: kg.akipress.org