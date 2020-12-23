Кылыч Саркарбаев освобождён от занимаемой должности главы Ошского комитета физкультуры и спорта

Кылыч Саркарбаев освобождён от занимаемой должности главы Ошского комитета физкультуры и спорта

Кылычбек Саркарбаев освобождён от занимаемой должности комитета физической культуры и спорта при мэрии города Ош. Об этом сообщили в мэрии Оша.

Согласно информации, в мэрию от территориальной комиссии по этике государственных и муниципальных служащих поступило предложение об освобождении К.Саркарбаева от занимаемой должности.

Напомним, ранее К.Саркарбаев был задержан сотрудниками ГКНБ и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, установлено, что последний ранее являясь Сулаймановым Кылычем Асылбековичем, 28.12.1987 года рождения, состоит в тесных отношениях с лидером ОПГ К.Досоновым по кличке Дженго. Ранее К.Сулайманов привлекался к уголовной ответственности на основании возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных п.4.ч.2ст.167 (Грабеж) УК КР и в июне 2006 года решением Ошского городского суда был признан виновным и осужден к 1 году лишения свободы условно.

С учетом данного факта Сулайманов К.А. умышленно, в целях сокрытия данного факта на основании поддельных документов получил общегражданский паспорт КР на имя Саркарбаева К.А. и на основании подложных документов был трудоустроен и работал руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии города Ош.

Стоит отметить, что Саркарбаев К.А., имея тесные отношения с представителями ОПГ, был замешан во многих криминальных разборках, в том числе в перестрелке с участием известного бойца по боям без правил. Следственными органами ГКНБ будут проведены дополнительные следственно-проверочные мероприятия по выяснению всех обстоятельств по всем незаконным действиям с его участием.

Источник: Кабар