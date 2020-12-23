(Фото) У бишкекчанина вымогали 380 тысяч сомов. Обещали вывезти в горы и убить

У бишкекчанина вымогали 380 тысяч сомов. Обещали вывезти в горы и убить

Сотрудниками службы криминальной милиции МВД совместно с СОБР ГУВД Бишкека и ГКНБ задержана преступная группа, которая, угрожая физической расправой, вымогала 380 тысяч сомов у жителя столицы. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Уточняется, что оперативникам стало известно, что в начале декабря двое неизвестных азиатской и европейской внешности в возрасте 25-30 лет, спортивного телосложения, приехали на автомашине марки «БМВ-535» черного цвета домой к 29-летнему бишкекчанину. Мужчины представились как Алтынбек и Роман.

«Назвавшийся Алтынбеком, оказывая моральное и психологическое давление, угрожая физической расправой, стал требовать от бишкекчанина 380 тысяч сомов, ссылаясь на то, что тот задолжал эту сумму. Позже злоумышленники уехали, но угрозы физической расправой продолжились по телефону. Потерпевшему неоднократно угрожали, что его вывезут в горы и убьют», — говорится в сообщении МВД.

По факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.

Преступная группа задержана при получении от потерпевшего 100 тысяч сомов. Подозреваемые — 28-летний уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области и 29-летний уроженец Казахстана водворены в ИВС Бишкека. Следствие продолжается.

Источник: 24.kg