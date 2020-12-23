"Джеруй". Работать по эконормам выгодно, в первую очередь, инвестору

"Джеруй". Работать по эконормам выгодно, в первую очередь, инвестору

Недавно ряд членов Народной комиссии заявили о нарушении норм компанией "Альянс Алтын" и, в частности, "Джеруем" в отношении хвостохранилищ. Они считают, что последние создают для Таласа экологическую угрозу в случае запуска рудника.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте российской компании, подобное вряд ли возможно. Так как все проекты золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и хвостохранилища предусматривают экологически безопасные методы работы, внедренные в производственный процесс.

Стоит подчеркнуть, что гарантией по обеспечению экологической безопасности при разработке месторождений является закон о недрах. В законе прописано, что инвестор обязан сохранять экологию, в противном случае он вынужден выплачивать большие штрафы. Поэтому, работать по правилам с сохранением все экологических норм выгодно, в первую очередь, самому инвестору. Тем более, крупному.

С самого начала работы инвестор в лице "Альянс Алтына" заявлял, что для него приоритетом разработки месторождения Джеруй является соблюдение экологической безопасности.

- Для этого планируется использовать самые современные технологии, - отмечал он правительству и местным жителям. И до сих пор, к слову, свои обязательства в этом вопросе он сдерживал. Нарушений в его работе нет. А следовательно, все обратные заявления беспочвенны.

По утвержденном при реализации проекта с правительством КР нормам, инвестор полностью обезвреживает отходы от деятельности рудника еще на ЗИФ перед транспортировкой. В итоге все остаточные цианиды в хвостохранилище в ускоренном темпе разлагаются под действием солнечного света и других природных процессов, превращаясь в безвредный углекислый газ и оксид азота.

К тому же, фильтрация отвальных хвостов, которых опасаются местные жители, полностью исключает риск прорыва хвостохранилища по причине малого объема стоков и геотехнической стабильности твердых отходов.

При этом исключено и просачивание отходов хвостохранилища в почву и воду. Так как согласно утвержденным нормам экологии КР и соблюдения их на Джеруе, предусмотрено гидроизолированное основание хвостохранилища.

Специалисты рудника для контроля качества природных компонентов в наблюдательных скважинах на хвостохранилищах регулярно проводят мониторинг подземных вод. Причем качество поверхностных вод мониторится в 20 контрольных створах на всех реках и ручьях месторождения, а еще в 13 фоновых точках по территории месторождения, контролируется содержание почвы.

Предусмотренная на руднике система оборотного водоснабжения на ЗИФ не только экономит водопотребление на технологические нужды, но и сводит к нулю сбросы от ЗИФ и хвостохранилища в окружающую среду. Мероприятия по пылеподавлению на отвалах и вовсе исключают риски отрицательных воздействий на людей и окружающую среду.

То есть, проще говоря, отходы при разработке золота будут собираться в полусухом виде, и использоваться только безопасные для экологии новые технологии. Это исключает все негативные факторы для окружающей среды и людей. По отходам можно не только ходить, после заполнения хвостохранилища его можно выровнять землей и посадить многолетнюю траву.

В соответствии с мировыми стандартами, уровень безопасности при разработке драгоценных металлов измеряется по шкале от 1 до 5. В этом случае 5-й класс считается самым безопасным. При разработке "Джеруя" будут использоваться новые технологии 5-го класса.

При реализации новых проектов в Таласской области, компания будет требовать от соответствующих специалистов учитывать климатические особенности региона и просчитать все возможности уменьшения воздействия на экологию.

Недавно в связи с требованиями рабочего проекта "Альянс Алтын" неоднократно предъявлял претензии о необходимости проведения геофизического исследования. Сейчас инвестор ожидает отчет. Это говорит о том, что "Альянс Алтын" сам заинтересован в обеспечении безопасности при эксплуатации хвостов.

А значит, опять же, все заявления о рисках и экологических угрозах не имеют под собой оснований. И обратных доказательств этой аксиоме за время нахождения инвестора в Кыргызстане нет.

Источник: vb.kg