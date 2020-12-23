Судья, оправдавший насильников 13-летней девочки, впервые прокомментировал свой приговор

Судья, оправдавший насильников 13-летней девочки, впервые прокомментировал свой приговор

Активисты требуют привлечь Сабыра Соодонбекова к уголовной ответственности

Новость о том, что судья Тонского района Сабыр Соодонбеков оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки, до сих пор активно обсуждается в обществе. Гражданские активисты, политики, юристы, члены правозащитных организаций требуют немедленно возбудить уголовное дело в отношении Соодонбекова, считая, что он нарушил все принципы уголовного права.

Несколько дней назад организация IDEA запустила акцию — собираются письма неравнодушных кыргызстанцев в адрес Соодонбекова. После сбора всех писем они намерены лично вручить их служителю Фемиды.

«Давайте вместе защитим права девочки! Если суд не хочет бороться с несправедливостью, будем бороться мы, общество», - указано в их публикации.

Между тем Vesti.kg выяснили в Тонском райсуде, что оскандалившийся служитель Фемиды сейчас находится в больнице по причине плохого самочувствия.

- Он сейчас на больничном, пока не работает, - проинформировали там.

Редакции Vesti.kg все же удалось связаться с Сабыром Соодонбековым, который впервые кратко прокомментировал вынесенный вердикт.

- Мы живем в правовом государстве, - отметил он. - Вынося приговор, я основывался на своем внутреннем убеждении. Больше не могу ничего сказать, до свидания.

Напомним, 11 декабря судья Тонского района Сабыр Соодонбеков оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки, а третьему фигуранту дела смягчил наказание, приговорив его к семи годам лишения свободы.

Служитель Фемиды переквалифицировал статью «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Однако прокуроры требовали привлечь насильников к 20 годам колонии.

Родители пострадавшей в отчаянии просят суд вынести справедливый приговор. Выяснилось, что после того как одного из обвиняемых оправдали, девочка перестала разговаривать. В свою очередь родные одного из насильников заявили, что пострадавшая — «распутная девочка».

Источник: vesti.kg