Органами прокуратуры Бишкека возвращены 5 земельных участков стоимостью более 45,6 млн сомов

Органами прокуратуры Бишкека возвращены 5 земельных участков стоимостью более 45,6 млн сомов

Органами прокуратуры города Бишкек возвращены 5 земельных участков стоимостью более 45,6 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Так, органами прокуратуры Бишкека в 2020 году в мэрию столицы внесено 16 предписаний об устранении нарушений закона по предоставленным муниципалитетом 18 муниципальным земельным участкам на территории города, общей площадью 4,953 га в срочное пользование на 49 лет под объекты различного назначения.

К примеру, постановлением мэрии Бишкека от 8 июля 2009 года ОсОО «Эрк» во временное пользование, на условиях аренды сроком на 49 лет предоставлен земельный участок, площадью 0,85 га под проектирование и строительство культурно-оздоровительного комплекса по ул. Ахунбаева.

Однако ОсОО «Эрк», грубо игнорируя требования постановления мэрии города Бишкек и заключенного договора аренды, согласно которым обязалось построить и сдать в эксплуатацию объект, по истечении 11 лет не освоило земельный участок. Более того, с 2011 по сегодняшний день у землепользователя образовалась задолженность по арендной плате в сумме 2 185 560 сомов.

По данному обстоятельству прокуратурой Бишкека внесено предписание в УЗР мэрии о незамедлительном устранении нарушений.

Аналогичные факты выявлены по 18 земельным участкам, по которым со стороны арендаторов изначально намерений по их освоению не было, а основной целью была перепродажа права пользования земельным участком третьим лицам для извлечения прибыли.

При этом мэрией Бишкека, несмотря на наличие явных фактов нарушений земельного законодательства, действенных мер по расторжению договоров аренды и возврату муниципальных земельных участков, а также взысканию образовавшейся задолженности не было принято.

Таким образом, в 2020 году по внесенным органами прокуратуры Бишкека актам прокурорского реагирования государству возмещено 8 247 936 сомов в денежном выражении и 5 земельных участков на общую сумму 45 068 357 сомов возвращены муниципалитету.

Источник: Кабар